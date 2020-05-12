ندي بسيوني تعلق على أنباء اصابتها بالكورونا

شاركت الفنانة ندي بسيوني جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بصورة ظهرت من خلالها وهي ترتدي الكمامة، وعلقت عليها قائلة "‏مالها الكمامة عادية اهي .. يوم لطيف اهو عادي اهو ‏صباح الخير". واعتبر البعض ما نشرته ندى بسيوني نفي لما تداوله البعض من اصابتها بالكورونا مؤخرا وهو ما نفاه أيضا مصدر مقرب منها مؤكدا أنها بخير حال واعتبر البعض تعليقها تأكيدا لهذا النفي.

وانهالت عليها الكثير من التعليقات التي أشادت بالتزامها بالإجراءات الإحترازية التي تقوم بها لمواجه وباء كورونا العالمي.

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يشار إلي ان أحدث أعمال الفنانة ندي بسيوني كانت مسرحية حمام الست والمأخوذه من أحد الرويات العالمية التي تحمل أسم حمام روماني .

وتخوض الفنانة ندي بسيوني السباق الرمضاني الجاري بمسلسل لما كنا صغيرين الذي يقوم ببطولته الفنان محمود حميدة و خالد النبوي وريهام ايمن ومجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية، والذي حققوا من خلاله نجاحا كبيرا خلال الموسم الرمضاني.

كما تنتظر ندي بسيوني عرض فيلمها السينمائي الجديد ساحر النساء الذي تقوم ببطولته بجانب كل من محمد سليمان وراندا البحيري ومها أبو عوف وسميرة عبردالعزيز وكلوديا حنا وغيرهم الكثيرين من نجوم السينما الشباب، ومن تأليف محمد مكي وإخراج أحمد عياد الرشيدي، ومن المقرر أن يتم طرحه فور عودة دور العرض للعمل مجددا .

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