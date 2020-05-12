شاهد.. سقوط مصور “رامز مجنون رسمي” في بركة الماء مع منة عرفة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 مايو 2020 12:56 صباحاً - شهدت حلقة اليوم من برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي” على قناة MBC مصر حادثة غريبة تحصل للمرة الاولى حيث سقط احد المصورين مع الكاميرا في بركة الماء.
ففي نهاية المقلب وبعد سقوط ضحية الحلقة الفنانة الشابة منى شلبي في بركة الماء اقترب احد المصورين لتصويرها لكنه لم ينتبه الى خطواته فسقط بدوره معها.
وقد سارع العاملون في البرنامج الى انقاذ زميلهم فيما كانت ردة فعل منى عرفة الضحك.
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