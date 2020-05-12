شاهد.. صراخ ورعب منة عرفة من كابوريا “رامز مجنون رسمي”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 مايو 2020 12:56 صباحاً - وقعت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة ضحية حلقة اليوم الاثنين من برنامج “رامز مجنون رسمي” الذي يعرض على قنوات mbc.
وامتازت الحلقة بالرعب والصراخ الدائم وخاصة اثناء فقرة الكابوريا حيث رددت منة عرفة اكثر من مرة قائلة “والله العظيم وحياة ربنا حموت نفسي”.
وطلب رامز من منة عرفة، 21 عاما، ان تناديه “بابا رامز” كما طالبها بالتوقف عن نشر الصور الجريئة على حسابها على انستغرام.
ويشهد برنامج “رامز مجنون رسمي” في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.
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