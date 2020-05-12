محامي هيفاء وهبي ل ” محمد وزيري ” : ” أنا مشفق عليك والأيام القادمة صعبة جدا “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 مايو 2020 12:56 صباحاً - خرج ” ياسر قنطوش ” محامي الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” بتصريحات له من خلال برنامج ” mbc trending ” حول أزمة موكلته مع مدير أعمالها السابق ” محمد وزيري ” .

والذي اتهمته بسرقة مبلغ 63 مليون جنيه مصري من حسابها إلى حسابه الخاص بعد أن قامت بعمل توكيل له للتصرف بأموالها إلى جانب الأموال التي حصل عليها من القنوات الفضائية ومتعهدي الحفلات .. الأمر الذي دفعها إلى رفع قضية ضده

وعلق قنطوش على ذلك قائلا : ” الموضوع أكبر مما تتخيلوا .. أنا مشفق عليك لأن القادم أصعب عليك ” .

وتابع : ” إذا كان يهمك إسمك ونفسك أنبهك أن هناك مجموعة من الاتهامات والإجراءات القانونية في انتظارك .. فالأيام القادمة ليست سهلة اللي هيحصل لك الأيام الجاية مننا هيبقى حاجات كتير أوي ” .

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وأشار ياسر قنطوش إلى أن القضايا التي تمت بالوقت الحالي في نطاق قضايا الجنح فقط ولم يدخل في الجنايات .. وأن محمد وزيري لديه قضيتين جنايات والجنايات الحكم فيها ليس أقل من الحبس 15 سنة لكل قضية .

وعن التصالح بين هيفاء وهبي ومحمد وزيري قال : ” نحن ليس لدينا مشكلة شخصية بيننا وبين وزيري إذا اعتذر وردّ الأموال وعليه أن يردّ الأموال في البداية ثم يتأسف في هذا الوقت ممكن أن تفكر هيفاء في قبول اعتذاره لأنها شخصية طيبة ومتصالحة .. ما قام به وزيري غير طبيعي ” .

واختتم قنطوش حديثه قائلا : ” احنا ناس مش بلطجية بناخد اجراءات قانونية .. احنا على حق والناس هتعرف ده الفترة الجاية وفيه شهود كتير على الواقعة .. هو نفسه بينه وبين نفسه عارف إنه مجرد وقت وهيرجع الفلوس ” .