وفاة إعلامية عربية بعد صراعها مع مرض السرطان

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 مايو 2020 12:56 صباحاً - توفيت اليوم الإثنين الإعلامية السورية ” مها الخطيب ” في مدينة هامبورغ الألمانية بعد معاناة مع مرض السرطان .
ظهرت مها الخطيب كمذيعة للمرة الأولى على شاشة التليفزيون السوري الرسمي في عام 2003 قبل أن تنتقل إلى محطة شام الفضائية كمذيعة لنشرات الأخبار .
ثم انتقلت بعد ذلك إلى قناة ” العالم ” الإيرانية بعد إغلاق قناة شام وتوقفها عن البث نهائيا .
لكن بعد الاحتجاجات التي عمت سوريا في عام 2011 أعلنت الخطيب استقالتها احتجاجا على ممارسات إدارة قناة العالم تجاهها بسبب موقفها مما يجري في بلادها .
وانتقلت عقب ذلك للعيش في مدينة إسطنبول بتركيا وعملت في قناة ” أورينت ” التي كان يملكها رجل الأعمال السوري غسان عبود .
وعملت مها الخطيب أيضا في قناة ” الفلوجة ” العراقية قبل أن تترك الإعلام وتلتفت إلى مجال التنمية الذاتية .
ونعى إعلاميون سوريون الإعلامية الراحلة إذ كتب الإعلامي ” موسى العمر ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” : ” مها كانت أول مذيعة محجبة تظهر على شاشة سورية خاصة .. رحمها الله كم عانت وسافرت وتعبت بين شتى البلدان وما تنازلت عن مبدأ ولا ساومت على كرامة ” .
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