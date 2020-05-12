ناهد السباعي : ” متأمنيش لأي راجل “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 مايو 2020 12:56 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية ” ناهد السباعي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة تتضمن رسالة من أحد متابعيها . وذلك في تعليقها على شخصية ” رضوى ” التي تجسدها ناهد السباعي في مسلسلها الذي يعرض حاليا ” النهاية ” . فقالت : ” يا رضوى زين ده مش جوزك الحقيقي ده روبوت .. جوزك زين الحقيقي الواحة أخدته .. جوزك مخنكيش يا رضوى وبيحبك .. فاعلة خير ” . وكتبت ناهد في تعليقها على الصورة قائلة : ” رضوي شافت المسدجات كلها وبتقول لكل بنت متأمنيش لأي راجل حتي ولو كان روبوت بيملا البيت ورد وبيعمل ٤٥ نوع شوربة ” .

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