كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 مايو 2020 12:56 صباحاً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية مقطع فيديو قديم منذ حوالي 25 عاما من خطوبة نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” والفنانة ” روجينا ” .
وشهد حفل الخطوبة حضور عددا كبيرا من نجوم الفن جاء من بينهم كلا من الفنانين أحمد السقا وكمال أبو رية ومحمد هنيدي ومحمد رياض ومها أحمد والفنان الراحل حسن الأسمر .
بالإضافة إلى الفنانة ندى بسيوني والفنانة منال سلامة والفنان مدحت صالح والفنان الراحل وحيد سيف والفنان محمد منير والفنان الراحل أحمد راتب والفنان سمير غانم وغيرهم من النجوم .
ولاقى مقطع الفيديو تداولا وانتشارا كبيرا على مواقع السوشيال ميديا وتفاعل المتابعون بتعليقاتهم التي ركزت على التغيير الذي طرأ على أشكال النجوم كما على ملابسهم .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مرور 25 عاما .. فيديو من حفل خطوبة أشرف زكي وروجينا بحضور هؤلاء النجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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