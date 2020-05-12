قتل أحمد خليل وزوجته في «الفتوة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توالت أحداث الحلقة 18 من مسلسل الفتوة للنجم المصري ياسر جلال، حيث قتل فتوة حى الجمالية المعلم صابر أبو شديد غدرا من المعلم فرج بتحريض من رياض الخولى وقبلها قتلت زوجته أحباب الفنانة عبير فاروق غدرا أيضا.

وشهدت الحلقة معركة شرسة حاول فيها رياض الخولى قتل حسن الجبالى “ياسر جلال” لكنه لم يتمكن وكان من قبل فى بداية الحلقة قد حاول محمود حافظ “فضل” قتل ثريا الفنانة غادة طلعت.

وتم قتل المعلم صابر أبو شديد، أمام حسن الجبالى وقبل طلوع روحه سأله عن قاتل والده لكنه أمنه أمانة قبل رحيله فقال له: “خد بالك من ليل ابنتى فهى أمانة فى عنقك”.

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وشهدت أحداث الحلقة أيضا، أن تركت جميلة الغازية حارة الجمالية وقبل رحيلها حاول المعلم عزمى “أحمد صلاح حسنى” أن يثنيها عن ترك الحارة ويعترف لها بأنه يراها ست الستات، فى نفس الوقت تلملم زينب الجبالى ملابسها وتذهب لأمها إنعام سالوسة التى تأخذها بالحضن وتسامحها بعد أن تطلب منها السماح والعفو .

كما بلغ عبده ابن سيد اللبان، والده بأنه يحب “نورا” بنت حسن الجبالى ويخبره بأنه سوف يذهب ليقابل والدها حتى إذا رفض الذهاب معه لكن رياض الخولى يخبره بأنه لن يكون هناك حسن الجبالى.

ويشارك في بطولة مسلسل “الفتوة”، مى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وإنعام سالوسة، وموسيقى تصويرية شادى مؤنس، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة.