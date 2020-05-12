هيفاء حسين تشوّق جمهورها بصور حديثة لطفلتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

شوّقت الفنانة البحرينية هيفاء حسين جمهورها، بنشرها مجموعة صور حديثة لطفلتها “جواهر”.

هيفاء نشرت صورة لها وهي تحمل طفلتها، دون أن تكشف عن وجهها بوضوح، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “مساء اللطافة والرقة والجمال #ما_شاء_الله #ماشاء_الله #جواهر #جواهر_حبيب”.

الفنانة البحرينية نشرت صورة أخرى لزوجها الفنان حبيب غلوم مع طفلتهما، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “ما أجمل عاطفتي عندما تحتويك #حبيب_غلوم #جواهر_حبيب”.

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يذكر أن هيفاء حسين قد تزوجت مرتان، وقد رزقت بابنها «سعد» من زوجها الأول ولكنهما انفصلا بعد ذلك، وفي عام 2010 تزوجت من الفنان حبيب غلوم، ورزقت منه مؤخرا بطفلين توأم أطلقا عليهما “سلطان وجواهر”.

هيفاء وزوجها أقاما حفل استقبال لطفليهما التوأم في شهر نوفمبر الماضي، وذلك في البحرين، الحفل كان ملكياً بكل تفاصيله، حيث تم تزيين جناح النجمة البحرينية بورود ذهبية، وبالونات زرقاء ووردية، بالإضافة لأنواع مميزة من الزهور، كما تم توزيع عطور وبخور وشوكولاتة فاخرة، حملت اسم التوأم على الحضور والمهنئين، وقد اختارت الفنانة لحفل الاستقبال فستان أبيض أنيق، وخضعت لجلسة تصوير مميزة مع زوجها وتوأمهما.

وأقاما حفل استقبال ثاني لطفليهما في دولة الإمارات، وشاركت هيفاء جمهورها بمجموعة صور مقاطع فيديو من الحفل، والتي أظهرت مدى فخامة الحفل والهدايا الكثيرة والمتنوعة التي كتب عليها اسمي طفليهما “جواهر وسلطان”.

وتخلل الحفل زفة مغربية لهيفاء حسين، حيث زفت بالزغاريد بمجرد حضورها إلى الحفل، وحرصت الفنانة على التقاط الكثير من الصور مع زوجها الفنان حبيب غلوم.