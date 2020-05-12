بلقيس فتحي تنهار بسبب تصرف أحمد زاهر تجاه ابنة محمد رمضان في "البرنس"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نالت الحلقة الـ 18 من مسلسل "البرنس" الذي يقوم ببطولته الفنان المصري محمد رمضان تفاعلًا واسعًا بين رواد التواصل الاجتماعي، حيث دشّن المتابعون وسوما منها "#رضوان و#فتحي و#البرنس و#أحمد_زاهر" وذلك في إطار التفاعل مع الحلقة التي تنازل فيها محمد رمضان "رضوان" عن ميراثه لأشقائه.

وشهدت الحلقة قيام فتحي الذي يجسده الفنان أحمد زاهر بزيارة "رضوان" في السجن وبرفقته ابنته، حيث استخدمها لتهديده بها وإجباره على التنازل عن ملكيته للمنزل "الميراث"، وما كان من محمد رمضان "البرنس" إلا أن وقع على عقد التنازل وأوصى أحمد زاهر بابنته، غير أن رد فعل زاهر كان صادمًا والمفاجأة أنه ترك طفلة "رضوان" في الشارع بعدما طردها.

واستطاع هذا المشهد أن يكون حديث الجمهور واصفين ما حدث بأنه قهر وظلم غير مقبولين، حيث غرد سمير أحمد قائلًا: "أحلى عيلة دى ولا اية #منك_لله_يا_فتحى"، بينما قال حساب آخر: "يخربيت وجع القلب".

ودخلت الفنانة بلقيس فتحي على الخط وغرّدت: "عادي عندكم حلقة #البرنس اليوم؟ أنا جاني انهيار معقول فيه ناس كدا بالدنيا دي؟! ايه يا عم فتحي حرام عليك".

وكانت أحداث الحلقة قد شهدت حبس محمد رمضان انفراديا، بعد أن تم ضبطه يتحدث في التليفون داخل السجن، وتعرض رمضان لانهيار عصبي بعد أن علم بقيام شقيقه أحمد زاهر بخطف ابنته، فيما قامت روجينا بأخذ الطفلة لمنزلها وبدأت في التعلق بها.

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ووقع مشهد مؤثر بين شيماء التي تجسدها الفنانة دنيا عبدالعزيز وبين زوجها فتحي الذي يجسده أحمد زاهر، حيث هددته بأنها ستفشي سر إصابته بالعقم، وطلبت أن تعود إلى العمل في صيدليتها، فوافق زاهر على طلبها، ولكنه هددها بالقتل إذا أفشت سرًا والاعتراف بأنه قتل زوجة أخيه وابنه.

وتدور حلقات مسلسل "البرنس"، حول "رضوان" الذي يجسده محمد رمضان وهو الأخ الأكبر لـ3 أخوه، وهم من أمهات مختلفة، ويمتلكون منزل وورشة تصليح سيارات في منطقة شعبية، ويقترح "مقاول" على والدهم الذي يجسده الفنان عبدالعزيز مخيون مقاول شراء العقار لبناء برج سكني ويعرض مبلغًا ضخمًا لكن الأب يرفض ويوافقه رضوان ويعارضه باقي أبنائه، وبعد وفاته يبدأ الصراع بين الأشقاء على بيع المنزل، لكن يفاجئ الجميع بأن الأب نقل جميع ممتلكاته لابنه الأكبر رضوان.

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان واللبنانية نور، والفنانين سلوى عثمان وأحمد زاهر وروجينا وعبد العزيز مخيون ودنيا عبد العزيز ونجلاء بدر، وغيرهم وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.