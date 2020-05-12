عبير نعمة وأسامة الرحباني يجتمعان لأول مرة في أغنية "هيدي الدني"

أطلقت الفنانة اللبنانية عبير نعمة أجدد أغنياتها المصورة " هيدي الدني "، والتي تعاونت خلالها لأول مرة مع الموسيقار أسامة الرحباني .

وتجسد عبير عبر الأغنية حالة إنسانية عاطفية تعبر بشكل أو بآخر عما يعيشه لبنان والعالم حاليا من تقلبات.

وقررت نعمة مشاركة جمهورها هذا الكليب الذي تم تصويره قبل يومين فقط من الإغلاق التام والحجر الصحي بسبب كورونا، وتقدم خلالها رسالة أمل وسط الظروف التي يعيشها العالم حاليا.

ومن جانبها، قالت عبير: أردت توجيه رسالةً إيجابيّةً في هذه الأيّام الصعبة التي نمرّ بها، فلو قست الظروف علينا أحياناً إلّا أنّ ما بعد العسر يسراً، فإرادة الحياة دائماً تنتصر ونحن دائماً على موعدٍ مع فجرٍ جديد، والفنان لا يُمكن أن يعزل مشاعره عن مُحيطه وحاجته كبيرة لترجمة كلّ ما يعيشه ويختبره من خلال أعماله.

كما أعربت عبير عن سعادتها لتعاونها خلال الأغنية مع الموسيقار اللبناني أسامة الرحباني ، وقالت: انتظرت طويلاً هذا التعاون مع أسامة الصديق لطالما شعرت بالتناغم الفكريّ والإنسانيّ الذي يجمعنا. فهو حالة فنيّة فريدة، تعاون مع عدد قليل من الأصوات ما يجعل اللقاء الفنيّ معه حالة خاصّة.

بينما تحدث أسامة الرحباني عن هذا التعاون الذي وصفه بالمميز في حد ذاته، وقال: أنا حريص كلّ الحرص على خياراتي، وتشجّعت على هذا التعاون لأنّني على ثقة أنّ عبير ستنقل موسيقاي بإخلاص وستُحافظ على قيمتها الفنيّة، فهي من الأصوات المُهمّة النادرة في العالم العربيّ من حيث القوّة والحضور والأداء. وسيطرت أجواء من التناغم والثقة المُتبادلة والجديّة في العمل. وتغنت نعمة خلال الأغنية بكلمات غدي الرحباني، الذي وصفت كلماته بالسلاسة والبساطة وتحمل حالة وجودية وبعدا إنسانيا، بينما تولى مهمة إخراج الكليب جيل الغبري، وأنتجتها شركة يونيفرسال ميوزيك الشرق الأوسط Universal Music Mena، التي دشنت رحلتها معها نحو العالمية منذ سنتين باعتبارها أول مطربة لبنانية تتعاقد مع شركة الإنتاج العالمية بالعالم العربي. وتعد عبير نعمة ، فنانة وباحثة فى العلوم الموسيقية، وعرفت بتقديمها السلسلة الوثائقية "موسيقى الشعوب"؛ تجربة تليفزيونيّة جالت من خلالها على مدار 4 سنوات، في أنحاء العالم لتقديم وجبة موسيقية جمعت بين السياحة والفنون والثقافة، كما خطفت أغنيتها الشهيرة "وينك"، جائزة أفضل أغنية بالعالم العربي ضمن جوائز الموريكس دور.

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