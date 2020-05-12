شيريهان ومحمد هنيدى فى كواليس فوازير "حاجات ومحتاجات"

عادت النجمة شيريهان من جديد للجماهير فى رمضان ولكن هذه المرة بفيديو نادر من فوزايز حاجات ومحتاجات يعود لعام 1993، وكانت بصحبة المخرج جمال عبد الحميد والوجه الجديد وقتها محمد هنيدي والفنان علاء مرسى، والشاعر الكبير سيد حجاب.

وعبر المعلقون علي الفيديو عن اشتياقهم لعودة شريهان من جديد، والتي هي من أهم رموز شهر رمضان، بفضل فوازيرها التي ظلت تقدمها على الشاشة الصغيرة لسنوات.

من ناحية أخرى أعربت الفنانة الكبيرة شريهان عن تمنياتها للفنانة نيللى كريم بالنجاح والخير والسعادة، مؤكدة أنها تذكرها فى دعائها دائما. وقالت شيريهان فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "أن يُقال اسمك في دعاء أحدهم كل يوم وأنت لا تشعر ...نيللى كريم اللهم الخير كل الخير والسعادة والصحة والنجاح والحب والسلام والسلامة من كل شر هي وجميع أبنائها واسرتها الكريمة وأحبائها جميعاً اللهم إني أحبها فيك .. إحفظها يارب العالمين واحميها بعينك التي لا تغفل ولا تنام أبداً".

وكانت شريهان قد وجهت الشكر إلى متابعيها ومحبيها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وذلك بعد عدد كبير من تغريدات المحبين لها، ونشر أجزاء ومقاطع من فوازير رمضان التى قدمتها خلال فترة التسعينيات.

وقالت شريهان عبر تويتر: "كلمة في قلبي الحقيقة مش عارفة ارتبها أو أصغها!! بس معناها إنى أنا متشكرة جداً على كل الحب والتقدير والاحترام. متشكرة لكل إنسان، معجب محب، صديق، فنان زميل مبدع. شكراً لأن حبكم أحياني كثيراً من جديد. وشكراً لأنكم اعتبرتوني جزء بسيط من سعادتكم في الشهر الكريم حبكم شرف أنا فخورة".

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وكانت النجمة شريهان قد حرصت على تهنئة النجمة إسعاد يونس بعيد ميلادها حيث أنها من مواليد 12 أبريل، مؤكدة أن إسعاد يونس سوف تظل إلى الأبد صاحبة السعادة.

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