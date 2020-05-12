رامز جلال يعلق على مقلب ريهام عبد الغفور

وقعت الفنانة ريهام عبد الغفور ضحية لحلقة اليوم من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" على قناة‎ MBC ‎مصر‎، وعلق رامز على مقلبه في ريهام عبد الغفور خلال حلقة اليوم عبر حسابه على انستغرام، بنشر بعض الصور لها من الحلقة وكتب معلقًا ‏عليها: "ريهام عبد الغفور ريكو، بسكوتة الشاشة".‏

أتبع رامز جلال الصور بنشر مقطع فيديو من الحلقة وكتب مازحًا: "ريهام عبد الغفور غير ريكو".‏ قد يهمك أيضا: ريهام عبد الغفور تنشر رسالة غامضة وتتحدث عن الخوف تعليق رامز جلال على إطلالة أروى في حلقة حمو بيكا

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