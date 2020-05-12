عمر كمال يكشف التفاصيل الحقيقة حول أزمته مع نقابة الموسيقيين

تحدث مطرب المهرجانات عمر كمال، عن الفنان هاني شاكر، خلال إستضافته مساء الأحد، في برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة "القاهرة والناس".

وقال عمر كمال: "هاني شاكر قيمة كبيرة جدا وفي حتة تانية خالص، ويكفيني أنه غنى لحني أو يقول اسمي وعمل فيا جميل".

وتحدث عمر كمال، عن أزمته مع النقابة بسبب وقفه بعد "بنت الجيران"، وقال: :أنا كنت جدع لما وقفت مع شاكوش صاحبي وأنا مقولتش خمور وحشيش، ولما وقفت مع صاحبي اتاخدت في الرجلين، ولما دافعت عنه خدوني".

برنامج "شيخ الحارة"، من البرامج الحوارية الساخنة التي تعتمد على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والرياضة والإعلام والمشاهير، وكانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، وأصبح من أشهر البرامج التي تعرض في شهر رمضان، بعد أن حقق نجاحاً كبيرا.

ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال حلقات شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة المثيرين للجدل من أبرزهم، محي إسماعيل وسهير رمزي وإدوارد وعبد الباسط حمودة وصفية العمري، وحسن شاكوش، وتامر هجرس، وإنجى على، وفريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم من النجوم.

قد يهمك أيضا:

المطرب عمر كمال يقدم اغنية " تحيا للجيش الأبيض" عبر يوتيوب

تعرف على تطورات قضية عمر كمال ورضا البحراوي بسبب "كورونا"