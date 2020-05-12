شكرا لقرائتكم خبر عن "ونحب تانى ليه" الحلقة 18.. كريم فهمي يكتشف مؤامرة ابن عمه إيهاب فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحلقة 18 من مسلسل ونحب تانى ليه، للنجمة ياسمين عبد العزيز، تفاصيل جديدة حيث اكتشف مراد السويفى "كريم فهمى" مؤامرة ابن عمه إيهاب السويفى "إيهاب فهمي" ضده، وذلك بعد أن أرسلت له داليدا "صبا الرفاعى" المساعدة الخاصة به، رسالة صوتية تخبره بضرورة مقابلته بعيدا عن الشركة .

وذهب كريم فهمى لمنزلها، وحين وصل سألها عن أخيها إياد لتفاجئه بالرد بأن إياد ليس أخاها، فقد تعرفت عليه منذ خمس أعوام وأستطاع أن يوقعها فى حبه، وبعدها اكتشفت أنه يعمل نصابا، وبدأت تشترك معه فى عمليات النصب التى يقوم بها، وكانت إحداها النصب على إيهاب السويفى ابن عمه ولكن اكتشفها إيهاب وهددهما بالإبلاغ عنهما بعدما سجل لهما اعتراف بكل جرائمهما.

وقد أمرهما بالاستعداد لعملية جديدة لتكون ضد كريم السويفى، فطلب منها إيهاب أن توقع كريم فى حبها حتى يبعد عن يسرا "تارا عماد"، وأن تنقل له كل المعلومات التى تعرفها عنه وبالفعل تعرفت عليه وأصبحت المساعدة الخاصة به، وهنا سألها كريم لماذا أعترفتى الآن فقالت لأنها وجدته شخصا طيبا مسالما لا يؤذى أحدا وأن إيهاب يكرهه كثيرا، واتضح عليها خلال الحديث أنها قد وقعت فى حبه بالفعل .مسلسل ونحب تاني ليه يعرض علي قناة CBC، وCBC دراما بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغني، سمر مرسي، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفي فكري، ومن إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.