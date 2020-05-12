شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 18 من النهاية.. السيد مؤنس يحاول قتل عمرو عبد الجليل بنفس سلاحه الذى اخترعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الحلقة 18 من مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف بمحاولة قتل الريس عزيز "عمرو عبد الجليل" للسيد مؤنس لكن الأخير يباغته ويسبقه في محاولة لقتله، وكان عمرو عبد الجليل قد اخترع سلاحا فتاكا يتغلب على الحديد ويقتل الروبوتات ويشرح لمساعده سعادة عن الدمار الذي سيحدث في ظل الحرب القادمة، وأن العالم سينتهي في ظل الحرب القادمة، ويخبر عمرو عبد الجليل مساعده بأن يتركه لأن الأمن يراقبه ويتوقع ان يصلوا له عن طريقه، ويتخفي الريس عزيز "عمرو عبد الجليل" ويذهب ليسر الذي يبلغ عنه ويسلمه للأمن، فيقابل السيد مؤنس الذي يوضح له أن يسر باعه من أجل حبه لناهد السباعي، ويحاول عمرو عبد الجليل قتل أحمد وفيق لكن الأخير يسبقه.



الريس عزيز

كانت قد بدأت أحداث الحلقة 18 من مسلسل " النهاية " بكشف الروبوت زين تجسس السيد مؤنس عليه وعن طريق الطفلة "ريناد"، فيقرر التخلص منها لكنها تنجو بالصدفة ولكنه يتوعدها..

وأحمد وفيق يقابل "يسر" ويطلب منه شحنة جديدة من الخضراوات والفواكه ويطلب يسر من السيد مؤنس أن يخفف عن المهندسة رضوى "ناهد السباعي"، وبالفعل يستطيع أن يقنع "يسر" السيد مؤنس بتقليل الشحنة، ويذهب يسر لناهد السباعى ويطلب منها ترك منزلها خوفا عليها من المهندس زين، كما يعرض عليها الذهاب لشقة خاصة جهزها لها لكنها ترفض عرض "يسر" وتكشف له عما بداخلها، وأنها سوف تفكر فيما عرضه عليها.



أحمد وفيق Advertisements

صباح "سهر الصايغ" تستدعى فتاة الملجأ "ريناد" داخل مخزن وتستدعى الروبوت زين فيسألها عن تجسسها عليه ويخبرها بأنه سوف يتخلص منها لكنها ولحظها يدخل عليه عصابة مراد المحروقي وتهرب بعيدا، ثم تأتى شادية لمقابلة صباح في الوقت الذي يضرب رجال محمد لطفى صباح على رأسها فتقع مخشيا عليها.

محمد لطفي يطلب الغفران مؤكدا له أن كل فلاشات إينرحيكو التي سرقت جمعها له، وتجرى صباح لتكتشف أن مراد سرق كل الأجهزة التى تعتبرهم صباح أولادها فتنهار حينما تكتشف ذلك وتبكى. وحقق أمن الواحة مع المهندس زين "يوسف الشريف" في قضية مقتل أرسلان فما زالت التحقيقات مستمرة ، وما زال زين يبحث عن إجابات لشفرات أرسلان التي أرسلها له في رسالة قبل قتله، وتقابل "سليمة" المهندس زين وما زالت تحاول معرفة فحوي رسالة ارسلان للمهندس زين.



زين

المهندس زين "يوسف الشريف" في تكتل الواحة يحاول الخروج من مسكنه لكنه لا يتمكن لأنه لا يملك تصريح خروج، حيث يمنعه أحد رجال الأمن، وما زال يفكر زين فى المخرج وكيفية الخروج من الواحة دون خسائر.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما و تدور أحداثة في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.