شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النهاية الحلقة 18.. الروبوت زين يكتشف تجسس الأمن عليه بواسطة "ريناد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال أحداث الحلقة 18 من مسلسل "النهاية" كشف الروبوت زين تجسس السيد مؤنس عليه وعن طريق الطفلة "ريناد"، فيقرر التخلص منها لكنها تنجو بالصدفة ولكنه يتوعدها.



ريناد

وأحمد وفيق يقابل "يسر" ويطلب منه شحنة جديدة من الخضراوات والفواكه ويطلب يسر من السيد مؤنس أن يخفف عن المهندسة رضوى "ناهد السباعي"، وبالفعل يستطيع أن يقنع "يسر" السيد مؤنس بتقليل الشحنة، ويذهب يسر لناهد السباعى ويطلب منها ترك منزلها خوفا عليها من المهندس زين، كما يعرض عليها الذهاب لشقة خاصة جهزها لها لكنها ترفض عرض "يسر" وتكشف له عما بداخلها، وأنها سوف تفكر فيما عرضه عليها.

صباح "سهر الصايغ" تستدعى فتاة الملجأ "ريناد" داخل مخزن وتستدعى الروبوت زين فيسألها عن تجسسها عليه ويخبرها بأنه سوف يتخلص منها لكنها ولحظها يدخل عليه عصابة مراد المحروقي وتهرب بعيدا، ثم تأتى شادية لمقابلة صباح في الوقت الذي يضرب رجال محمد لطفى صباح على رأسها فتقع مخشيا عليها.



أحمد وفيق

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محمد لطفي يطلب الغفران مؤكدا له أن كل فلاشات إينرحيكو التي سرقت جمعها له، وتجرى صباح لتكتشف أن مراد سرق كل الأجهزة التى تعتبرهم صباح أولادها فتنهار حينما تكتشف ذلك وتبكى.

وكانت قد بدات أحداث الحلقة 18 من مسلسل "النهاية " بالتحقيق مع المهندس زين "يوسف الشريف" من رجال أمن الواحة فى قضية مقتل أرسلان، فما زالت التحقيقات مستمرة، وما زال زين يبحث عن إجابات لشفرات أرسلان التى أرسلها له في رسالة قبل قتله، وتقابل "سليمة" المهندس زين وما زالت تحاول معرفة فحوى رسالة أرسلان للمهندس زين.



صباح

المهندس زين "يوسف الشريف" في تكتل الواحة يحاول الخروج من مسكنه لكنه لا يتمكن لأنه لا يملك تصريح خروج، حيث يمنعه أحد رجال الأمن، وما زال يفكر زين فى المخرج وكيفية الخروج من الواحة دون خسائر.



زين

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما و تدور أحداثة في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.