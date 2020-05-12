شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار الحلقة 18.. كرارة لـ دياب: سيناء أرضى زى ما هى أرضك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة قناة ON حصرياً، أحداثاً سريعة، حيث تقابل الشيخ سالم – دياب، مع الرائد منسى – أمير كرارة، ودار حديث بينهما حول سيناء التي تعدد أرض المصريين، ولا فرق بين أحد فيها، وقال الرائد منسى لـ شيخ شباب قبائل سيناء: "هييجى وقت وتعرف إن سيناء أرضى زى ما هي أرضك.. وبكرة تعرف إن حربى هي حربك".. ليرد الشيخ سالم: "لو شوفتها مثلك.. هجيلك من أوسه الأبواب وأحد ايدى في أيدك".

Advertisements

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.