شكرا لقرائتكم خبر عن "فتحى" أحمد زاهر ترند على تويتر بعد تركه ابنة محمد رمضان فى الشارع بمسلسل البرنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطورات جديدة شهدتها الحلقة الـ18 اليوم في مسلسل البرنس بطولة النجم محمد رمضان، المذاع على قناتى dmc، و dmcدراما، وبالأخص مشهد بيع "رضوان البرنس" محمد رمضان للمنزل إلى "فتحى" أحمد زاهر، بعقد بيع قديم، بعد تهديد الأخير بابنته، وبعد أن وقع العقد طلب منهم عدم أذية ابنته وهو ما أثنى عليه "فتحى" ووعده بعدم المساس بها.

أثنى جمهور السوشيال ميديا على الفنان أحمد زاهر وتجسيده شخصية "فتحى" الذى تصدرت قائمة الأكثر تداولاً بموقع تويتر، كما احتلت أيضًا هاشتاجات "البرنس" و"أحمد زاهر" و"رضوان" القائمة أشاد الجمهور بالمسلسل، وغردوا حول آرائهم وتأثرهم بالشخصيات والأحداث.

ترندات مسلسل البرنس

Advertisements

غردت هدير، عبر هاشتاج "فتحى" قائلة: "بعد حلقة النهاردة من البرنس متشوقة جدًا أشوف نهاية فتحي اللي متأكدة إنها هتبقي نهاية تليق بأفعاله؛ زميلي النهاردة بيقولي إن فتحي فدوى هتخونه مع ياسر وهتبقي حامل وهتروح تعرف فتحي ومن هنا هيبتدي صراع الأخوات..مشهد مريم مؤلم وحلقة مؤلمة".





أما عبد الله كتب: "منك لله مش نقصه نكد.. بس فتحى اللى هو إنت.. بعد المسلسل اختفى شويه عشان الناس شالت منك كتير وحق رضوان هيرجع مش هو اللى هيرجعه ده الشعب كله بس التمثيل عظمه"، وغردت مريم: "هي مش الشياطين محبوسة في رمضان أومال فتحي ده بيعمل إيه يا جماعة".

وشهدت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، طوال أيام شهر رمضان، مشهد بيع "رضوان البرنس" محمد رمضان للمنزل الى "فتحى" أحمد زاهر، بعقد بيع قديم، بعد تهديد الأخير بابنته، وبعد أن وقع العقد طلب منهم عدم أذية ابنته وهو ما أثنى عليه "فتحى" ووعده بعدم المساس بها.

وانتقل المشهد الثانى إلى مغادرة "فتحى" وأشقائه وبصحبتهم ابنة "رضوان"، ولكنه لم يف بوعده لوالدها "رضوان البرنس" بألا يقوم بأيتها بعد أن قام بإلقائها فى الشارع دون رحمة وتركها وغادر هو وإخواته، لتختتم الحلقة على استيقاظ "رضوان" من النوم فى سريره بالسجن، بعد أن شعر بأن ابنته تعرضت لمكروه ما.