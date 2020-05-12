شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار الحلقة 18.. ظهور مميز لـ دياب ويتفق مع منسى على رعاية والدة تكفيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة قناة ON حصرياً، أحداثاً متتالية، حيث دار عتاب بين زوجة منسى – سارة عادل والرائد منسى، حول حزنه الذى يظهر فى عينه بعد وفاة والده، وقالت له:" مالك يا أحمد .. شايل في قلبك وساكت وعامل قوى.. عشان محدش فينا يحس بحاجة.. متشيلش وخلينا نشيل معاك الحزن والهم"، ليرد منسى: "الحمد لله كل حاجة هتبقى كويسة".





وعلى جانب آخر، أبلغت جماعة بيت المقدس الإرهابى عشماوى – أحمد العوضى، أن أبو عبد الله – ضياء عبد الخالق قد تم قتله من قبيل الجيش المصرى، وطالبوه بمبايعة أمير جديد سيتم الإعلان عنه، ليرد عمشاوى أنه في القريب العاجل سيأخذ البيعة من المجاهدين في الوادى الجديد والمناطق الأخرى.

وخلال الأحداث هدد أحد شيوخ قبيلة في الوادى الجديد، عشماوى إن لم يرحل هو وأتباعه سيسلمه للأمن مباشرة، خاصة أن عمشاوى حاول أن يتلاعب بالألفاظ ويردد أنهم متواجدون هنا في الجبل لعبادة الله، ليرد الشيخ: "امشى من هنا أنت واللى معاك وإلا اسلمكم للأمن".

وخلال لحظة خاطفة، ظهر النجم دياب – بشخصية "الشيخ سالم" شيخ شباب قبائل سيناء، أثناء مرور الضابط منسى على الطريق، ليعزيه في وفاة والده، ويعرف منسى به، ودار حديث بينهما على فكرة معاونة سالم مع الأمن عبر العصور، وأن الزمن مختلف عما فعله أجداده في السابق مع الجيش المصرى، كما طلب من الرائد منسى أن يتولى رعاية والدة تكفيرى السيدة العجوز – ماجدة منير، لاسيما أنها واحدة من أهل سيناء وهو أولى بيها.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.