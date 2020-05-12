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مسلسل النهاية الحلقة 18.. أمن الواحة يستجوب يوسف الشريف فى مقتل أرسلان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدات أحداث الحلقة 18 من مسلسل "النهاية " بالتحقيق مع المهندس زين "يوسف الشريف" من رجال أمن الواحة فى قضية مقتل أرسلان، فما زالت التحقيقات مستمرة، وما زال زين يبحث عن إجابات لشفرات أرسلان التى أرسلها له في رسالة قبل قتله، وتقابل "سليمة" المهندس زين وما زالت تحاول معرفة فحوى رسالة أرسلان للمهندس زين.

 

المهندس زين "يوسف الشريف" في تكتل الواحة يحاول الخروج من مسكنه لكنه لا يتمكن لأنه لا يملك تصريح خروج، حيث يمنعه أحد رجال الأمن، وما زال يفكر زين فى المخرج وكيفية الخروج من الواحة دون خسائر.

 

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما و تدور أحداثة في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه. 

 

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