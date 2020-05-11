الفنان الإماراتي أحمد الجسمي: أماكن التصوير ساهمت في نجاح "أم هارون"

أكد الفنان الإماراتي الكبير أحمد الجسمي أن مسلسل "أم هارون" يمثل خلاصة تعاون إنتاجي خليجي رفيع المستوى، بين شركة "الفهد" وشركة "جرناس" الإماراتية للإنتاج الفني التي يملكها.

وأوضح أن المسلسل تميز بوجود فريق فني رائع المستوى بقيادة المخرج المصري محمد العدل، وكذلك المضمون الاجتماعي الذي قدمه العمل، والذي يقترن بالقيم الإنسانية والاجتماعية التى عاشها اهل المنطقة في فترة الأربعينيات من القرن الماضي.





وأشار الجسمي، إلى أن أماكن التصوير بمدينة جرناس للإنتاج الفني بدولة الإمارات كانت من عوامل نجاح مسلسل "أم هارون"، لما تميزت به من مصداقية وقرب من الواقع التاريخي للأحداث.

وأكد أن حالة الصدق الفني التي تميزت بها أماكن التصوير ساهمت في أن يحظي المسلسل بنسبة مشاهدة كبيرة على مستوى دول الخليج العربي.

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وقال الجسمي في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه: "مدينة جرناس للإنتاج الفني مجهزة لاستقبال أكبر المشاريع التراثية، ولعل الدور الذي لعبته في مسلسل "أم هارون" يعتبر شاهداً حقيقياً على الإمكانيات والتجهيزات التى تمتلكها، والتي تمكنها من تنفيذ أكبر المشاريع الفنية محلياً وخليجياً وعربياً ودولياً.

وأضاف: "مدينة جرناس للإنتاج الفني عمرها أكثر من عشر سنوات، واستقبلت خلال هذه السنوات عدد من الأعمال الدرامية الإماراتية والخليجية، وسرعان ما تم تطوير البنية التحتية للمدينة التى باتت تتسع وتتطور".





وأشار إلى أن المدينة تبعد نحو 20 دقيقة عن الشارقة، و15 دقيقة عن عجمان، وهناك مجموعة من الفنادق والشقق المفروشة في عجمان والشارقة قريبة من المدينة.

وأوضح أنها تحتوي غرف خاصة للممثلين والممثلات، إضافة إلى أماكن خاصة بالصلاة، وغرف خاصة بالمكياج والملابس والمرافق الخاصة بالخدمات الإنتاجية التى تغطي كافة الإحتياجات، مما يجعلها واحدة من المدن التراثية المجهزة على طريقة كبرى الاستديوهات العالمية لإنجاز أهم المشاريع الفنية.