عمرو محمود ياسين يكسر صمته بشأن تقليد ياسمين عبد العزيز لريهام حجاج

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حسم السيناريست المصري عمرو محمود ياسين، نجل الفنان محمود ياسين، الجدل بشأن ربط عدد من الجمهور بين قصة مسلسل "ونحب تاني ليه" وبين الفنانة ياسمين عبدالعزيز التي تقوم ببطولة المسلسل الذي يُعرض في دراما رمضان، مؤكدًا أن المتبنين لهذا الرأي مخطئون جملة وتفصيلًا.‏

وأكد عمرو محمود ياسين أنه لا يعطي أحدًا الفرصة كي يتدخل فيما يكتب إضافة إلى أنه لا يكتب ما يملى عليه، وذلك في معرض حديثه عن كتابة اسم "غالية" وهي شخصية ياسمين عبدالعزيز، على "يخت" وهو المشهد الذي ربطه الجمهور بكتابة الفنانة المصرية ريهام حجاج اسمها على "يخت" قبل 4 أشهر وهو ما جعل اتهامات بالتقليد والغيرة تطال ياسمين عبدالعزيز.

وكتب عمرو محمود ياسين عبر "فيسبوك": "لا يتدخل أحد فيما أكتب من تفاصيل، أي عمل أنا بعمله ده معروف عني الحمد لله، لما مراد السويفي سمى اليخت (غالية) فده تصرف مراد السويفي بايعاز مني أنا.. ومفيش طرف تالت له علاقه بده!.. الرساله وصلت؟؟ أنا ما بتملاش أكتب إيه".

ولم يتوقف منشور عمرو محمود ياسين عند حد توضيح ما أراد، بل تفاعل معه العديد من المتابعين لحسابه عبر "فيسبوك" وردّ على البعض منهم الذين تفاعلوا مع المنشور، فكتب متابع يُدعى تامر مرسي قائلًا: "بس حضرتك مش واخد بالك إن قصة المسلسل تقريبًا متشابهه لقصة البطلة في الواقع دي ممكن نسميها رسالة بين السطور".

وردّ عمرو محمود ياسين قائلًا: "لا واخد بالي إني كاتب معالجة المسلسل ده من أكتر من سنتين وكان بعنوان الست آيات وبالتالي التشابه اللي بتكلم عنه ميشغلنيش لأني لا أكتب إلا اللي نابع مني وبالمناسبة أنا مش شايف تشابه إلا إذا تقصد إن ست اتطلقت وحبت مرة تانية وأعتقد ده متشابه مع ١٧٢٧٢٥٧٣٨ حالة في حياتنا".

وأضاف مؤلف مسلسل "ونحب تاني ليه" قائلًا: "وأنا مش كاتب ملاكي عشان أبعت رسايل بين السطور لحد ميصحش تقولي كده .. أنا بعتز جدًا بقلمي ومهنتي"، ليرد المتابع قائلًا: "العفو حضرتك كاتب محترم ومش معنى اني بقول كده انى بقلل من حضرتك لا سمح الله أنا كنت بقصد التشابه مش أكتر حضرتك فعلًا من الناس المحترمه وواثق في مقدرتها اكتر واكتر أشكرك وليك كل تقدير".

وكان اللافت منذ الحلقة الأولى هو طلاق "غالية" من "عبد الله" الذي يجسده الفنان شريف منير، بناء على رغبة الأخير، الذي لم يعد يشعر بالراحة والسعادة معها، وتبدو الشخصية التي تتقمصها ياسمين عبد العزيز، الزوجة المثالية التي تتعرض للظلم من زوجها حتى قام بتطليقها، الأمر الذي فسره البعض، بأن ياسمين عبد العزيز استغلت قصة طلاقها من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، ودخولها في علاقة عاطفية مع الفنان الشاب أحمد العوضي، لتجسيد هذا الدور أو جعل القصة تتمحور على قصتها في الواقع، مع اختلاف التفاصيل.

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وكانت قد شهدت أحداث إحدى حلقات مسلسل "ونحب تاني ليه"، مشهدًا رومانسيًا جمع ياسمين عبدالعزيز التي تجسد دور "غالية"، بالفنان كريم الذي اشترى يختًا خاصًا ودوّن عليه اسمها "غالية" باللغة الإنجليزية تعبيرًا عن حبه لها وذلك في أجواء رومانسية بينهما.

ومع عرض هذا المشهد شنّ عدد كبير من الجمهور هجومًا على الفنانة ياسمين عبد العزيز، متهمينها بتقليد الفنانة ريهام حجاج والغيرة منها، حيث ربطوا بين مشهدها على اليخت في المسلسل والذي حمل اسمها، وبين صورة قديمة لريهام حجاج.

وكانت الفنانة ريهام حجاج، قد نشرت صورة عبر حسابها في موقع "إنستغرام" يوم 2 يناير الماضي وظهر معها صديقاتها على يخت أيضًا يحمل اسم "roro"، وسط أحاديث عن استمرار الحرب الباردة بينهما وعدم رغبة ياسمين بإنهاء الأمر مع ريهام رغم زواجها مؤخرًا من الفنان أحمد العوضي.

مسلسل "ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، وتقوم ببطولته ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، وسوسن بدر، وكريم فهمي وسمر مرسي، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.