نيشان يتحدى السقا بنطق اسم عائلته "ديرهاروتيونيان".. والأول يتعرض للسقوط

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حلّ الإعلامي اللبناني الشهير نيشان ضيفًا على برنامج المسابقات والتحديات "اغلب السقا" الذي يقدمه الفنان أحمد السقا بصحبة رزان مغربي، مساء الإثنين، على فضائية "إم بي سي مصر"، في الحلقة الثامنة عشر.

واستقبلت رزان مواطنها نيشان، قائلة: "معانا ومع السقا خريج ستوديو الفن.. عراب النجوم.. المايسترو نيشان.. رزان ونيشان في رمضان وهنغلب السقا"، ورد عليها نيشان قائلاً: "سأخوض منافسة جديدة مع السقا على أن يفوز إذا نجح في نطق اسم عائلتي ديرهاروتيونيان".

وتابع نيشان قائلاً: "جميع ضيوف اغلب السقا عايزين يغلبوا السقا.. بس أنا مبسوط أني متواجد معاه في حلقة واحدة وأجمل شيء في الحلقة هو وجود هدف نبيل وخيري من خلال تبرع الفائز لأحد الجمعيات الخيرية".

وحرص نيشان على مدح أحمد السقا، معبرا عن مقدار محبته له، قائلاً: "رحبوا معي برجل ذي أخلاق ونبل في مصر والوطن العربي.. النجم أحمد السقا"، ورد عليه السقا قائلاً :"اسمحلي أشكرك على مدحك لي وشهادتي فيك مجروحة لأنك لا تختلف كثيرا عما قلته".

وبدأ نيشان البرنامج متحمسًا كثيرًا للفوز على منافسه أحمد السقا، إلا أن الحظ لم يسعفه في ذلك، حيث تغلب عليه السقا بنهاية الجولة السادسة، وسقط نيشان خلال تحدي لعبة "الحلزونة"، لكنه خرج منها بخير دون أذى.

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ويشهد برنامج "اغلب السقا" في كل حلقة تحديا ومنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية، تدور بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وتقوم رزان مغربي بالتعليق والتحكيم بينهم، كما أن البرنامج يقدم جائزتين يوميا بمقدار 200 ألف جنيه، نصفها لإحدى الجمعيات الخيرية، والأخرى لأحد المواطنين المصريين الذي يفوز بإجابة سؤال البرنامج.

وتعتمد فكرة البرنامج على تحد بين الفنان أحمد السقا وضيف الحلقة، من خلال ست ألعاب يتبارى فيها الطرفان، ويتنافس كل منهما للحصول على نقاط المراحل الست، ليفوز أحد المنافسين.

وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تقدمه رزان مغربي.