MBC تعرض مسلسل "درب الزلق" بدلا من "مخرج7".. والجمهور يحتفي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرض قناة mbc ابتداء من الجمعة المقبلة المسلسل الكويتي الشهير "درب الزلق " عوضا عن مسلسل "مخرج 7"، وذلك بسبب وقف تصوير "مخرج 7" في ظل أزمة كورونا، فلم تكتمل حلقاته الثلاثين وتوقف تصويره على 20 حلقة .

وحظي إعلان عرض مسلسل "درب الزلق" بدلا من "مخرج 7" بترحيب واسع بين المتابعين، خاصة أن المسلسل الأخير الذي يؤدي بطولته الفنان ناصر القصبي قد تعرض لانتقادات واسعة منذ بدء عرضه.

وأكد مغردون عبر موقع تويتر متابعتهم لقناة "الذكريات" السعودية التي تعرض مسلسل "درب الزلق" في هذا الوقت، وجاء في التعليقات: "الام بي سي لاحظت الأغلبية يتابعون قناة ذكريات خاافت الكل يسحب قامت تبي تعرض القديم".

كما كتب أحد المغردين: "درب الزلق افضل من مخرج 7 بكثير وناس الله يرحم من مات منهم ما احد يوصل لمستواهم مهما عملوا".

وأضاف آخر: "دلالة على فشل القناة وفشل مسلسلهم #مخرج٧ حيث مرت قرابة الـ ١٨ حلقة ولم نخرج منها بأي لقطة كوميدية أو اثارة تشويقية ،، مجرد سلق لأفكار لم ترتقي لذائقة المشاهد علاوة على عدم معالجة اي ظاهرة اجتماعية معينة بقالب كوميدي جاد أمتع المشاهدين".

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و منذ حلقته الأولى يتعرض مسلسل "مخرج 7" لانتقادات كبيرة من الناحية الفنية والدرامية والمحتوى والرسالة التي يقدمها وأداء الفنانين وأخطاء التصوير والسقطات الإخراجية، فهو بحسب المتابعين لا يحقق طموح المشاهد.

وعلى الرغم من وجود اسم ناصر القصبي في العمل إلاّ أن ذلك لم يمنعه من النقد وعدم الرضا، إذ أصاب المسلسل بعض مشاهديه بالخيبة، وهو ما عبر عنه المغردون في تعليقاتهم، وأوضحوا أن فكرة السيناريو، غلب عليها التكرار في الطرح والمضمون، ولم يتطرق إلى مواضيع هادفة تفيد المشاهد.

"مخرج 7" مسلسل يتناول تطور الحياة في المجتمع السعودي الذي قد تغير بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وهو من تأليف خلف الحربي، وإخراج أوس الشرقي.

ويعتبر "درب الزلق" مسلسلا كويتيا كوميديا، يعد من أشهر وأبرز المسلسلات الخليجية والعربية التي عرضت في أغلب محطات التلفزيون العربية، من إنتاج سنة 1977، من بطولة الفنان عبدالحسين عبدالرضا، خالد النفيسي، سعد الفرج، عبدالعزيز النمش وعلي المفيدي، ومن إخراج حمدي فريد، وتأليف عبد الأمير التركي.