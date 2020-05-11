يد منة عرفة تفضح مقلب رامز جلال.. والأخير يستثنيها من أهم الفقرات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار قيام الفنانة المصرية منّة عرفه بإخراج يديها من مقبض الكرسي خلال استضافتها في برنامج "رامز مجنون رسمي"، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمينها بمعرفة تفاصيل المقلب والذي اتضح عليها عند مفاجأة رامز لها بالدخول المفاجئ، مما اضطرها لتخرج يديها من شدة الخوف.

ولاحظ عدد كبير من المتابعين أن منه عرفه أخرجت يديها دون قصد، وهو ما وضع رامز في موضع الانتقاد، والتأكيد على أن ضيوف البرنامج على علم بالأحداث.

وتساءل رواد السوشال ميديا كيف استطاعت منّة إخراج يديها مع العلم أن الضيوف في كل حلقة يوضحون للمشاهد بأن المقابض قويه وذلك عند محاولتهم إخراج أيديهم من مكانها، لافتين الى أن عرفه كانت تعرف كل تفاصيل المقلب قبل حصوله.

كما لاحظ المتابعون أن رامز لم يستخدم لون الشعر للضيفة، كما أنه لم يخرج لها "الثعبان" والذي دائمًا ما يخرجه لضيوفه، وهو ما فسره البعض بأنه إحدى شروط الضيفة.

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ويتعرض برنامج رامز لانتقادات لاذعة من قبل الجمهور والنقاد العرب الذين يعتبرون أن ما يقدمه هو استخفاف بعقول المشاهدين بسبب التمثيل الواضح بينه وبين ضيوفه الذين يظهرون مواهب تمثيلية صادمة، ومبالغة من خلال تعبيرهم عن الخوف والصدمة مما يجري.

ومنذ الحلقة الأولى من البرنامج اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بالتعليقات وظهر وسم "رامز مجنون رسمي" في قائمة أكثر الوسوم استخداما عبر تويتر في عدد من الدول العربية.

وتمحورت الآراء بين من انتقد عرض برامج "لا تقدم محتوى ولا فائدة" وآخرين رأوا أن البرنامج ناجح والدليل استمراره كل هذه السنوات.

وانتقد آخرون إذلال البرنامج للضيوف بتلك الطريقة، فاعتبرت الإعلامية اللبنانية نسرين ظاهرة أنه من غير المسموح عرض برامج لا تحترم ضيوفها.

وكانت نقابة الإعلاميين المصريين قد اتهمت مقدم "رامز مجنون رسمي" بـ"تخطي حدود الرسالة الإعلامية الهادفة وترسيخ العنف وإهدار الحقوق الإنسانية".