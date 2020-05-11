دنيا سمير غانم تغني لمجدي يعقوب من جديد

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم في الدعايا الإعلانية لحملة تبرعات مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بأغنية تحمل رسالة شكر من القلب إلى كل من يساهمون بالتبرعات لدعم المرضى وخاصة مرضى القلب في ظل هذه الظروف الصعبة، لاحتياجهم رعاية مستمرة وخدمة دقيقة على مدار الساعة حتى في وقت الازمات لإنقاذ حياتهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

كما توجه المؤسسة من خلال هذا الاعلان الشكر والتقدير إلى الأطقم الطبية في جميع المستشفيات والمؤسسات الطبية على مستوى الجمهورية عرفانا بجهودهم المبذولة لحماية أرواح المصريين معرضين أنفسهم للخطر باعتبارهم خط الحماية والدفاع الأول في معركة مكافحة فيروس كورونا.

وجدير بالذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم والقائمين على هذا العمل الفني بما فيهم الشاعر أمير طعيمة والملحن هشام جمال والموزع مادي قاموا بالتبرع بأجرهم لصالح مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، للمساعدة في علاج مزيد من المرضي وتأمين الحماية لهم في ظل هذه الظروف الحرجة.

يذكر أن دنيا سمير غانم قدمت العديد من الأغاني الدعائية لحملات تبرعات مؤسسة مجدي يعقوب مثل "ارسم قلب" و"لما القلب يدق".

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