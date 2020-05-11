تعليق رامز جلال على إطلالة أروى في حلقة حمو بيكا

عرضت قناة MBC مصر اليوم حلقة مثيرة من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، حل ضيفا عليها مطرب المهرجانات حمو بيكا.

وبينما كانت المذيعة أروى تتأهب للترحيب بحمو بيكا، علق رامز جلال على إطلالتها في حلقة اليوم قائلا إنها اقتصرت على اللون الأسود حزنا على الحلقة، قبل أن يصل حمو بيكا وينظر بارتياب إلى "كرسي الحقيقة".

واستمر ارتياب حمو بيكا بعدما جلس على الكرسي، الذي لم يفهم بالضبط ما وظيفته، وأثناء قيام "دكتور رينيه" بربط أحزمة الكرسي، تساءل حمو بيكا إن كان على وشط الطيران، وكان مصيبا!

وفي فقرة الصور، عرضت أروى على حمو بيكا في البداية صورة الفنان هاني شاكر، ثم صورة المغني حسن شاكوش، فلم نسمع التعليق، ولا عندما عرضت صورة رامز جلال، الذي ظهر فجأة، فصرخت أروى، رغم أنها مشاركة في المقلب، أما حمو بيكا، فكان تعليقه "يا نهار أسود" ممدودة.

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