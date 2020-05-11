عمر كمال يرد على حسن شاكوش في «شيخ الحارة والجريئة»

يحل المطرب عمر كمال ضيفًا، اليوم الأحد، ضيفاً علىب رنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة "القاهرة والناس".



ومن المقرر أن يكشف عمر كمال خلال الحلقة عن أزمته مع مغني المهرجانات حسن شاكوش ويرد على الإساءات التي وجهها له خلال حلقته السابقة بـ"شيخ الحارة والجريئة".



ويصرح أيضًا "كمال" بتفاصيل حول علاقته بالفنان محمد فؤاد والفنان تامر حسني وأسرار إنسانية من حياته خلال الحلقة.



وقال عمر كمال في بيان صحفي له إن حلقته في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" ستكشف الحقيقة حول علاقته بحسن شاكوش وأغنية "بنت الجيران" والأموال التي حصل عليها وكيف شارك في الأغنية من البداية.



وفي الفترة الحالية يعمل عمر كمال على تحضيره لأغنية جديدة له بعنوان "بنتخان"، وذلك بالتعاون مع نجم المهرجانات حمو بيكا، استعدادًا لطرحها أول أيام عيد الفطر المبارك القادم 2020.



ومؤخرًا طرح عمر كمال أحدث اغانيه، بعنوان "البرنس"، وهي ضمن الأغاني الدعائية لمسلسل "البرنس"، والذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، ويتم عرضه بالفترة الحالية ضمن الموسم الرمضاني 2020، وحرص فريق العمل على صناعة أكثر من أغنية دعائية .



كما قدم عمر كمال اغنية "مات البطل"، ضمن الأغاني الدعائية لمسلسل "الاختيار"، والذي يقوم ببطولته الفنان امير كرارة، ويتم عرضه بالفترة الحالية ضمن الموسم الرمضاني 2020.

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