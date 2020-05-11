القاهرة - لايف ستايل
توفيت الإعلامية السورية مها الخطيب فى ألمانيا بعد إصابتها بمرض السرطان الذي عانت معه.
وأعلنت الإعلامية صبا مدور عن وفاة مها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وقالت : وفاة الإعلامية السورية مها الخطيب .. رحمة الله عليك يا مها.
وأضافت صبا قائلة : "برحيلك لديار الحق نفقد صوتًا حرًا في الإعلام وشعاعًا منيرًا بين أهلنا في سوريا..
وأوضحت صبا قائلة : تبقى سيرتك بيننا كالمسك وكل من جاء بذكرك انحنى لاسمك احترامًا.. أسكنك الله فسيح جناته.. والصبر للعائلة الكريمة..إنا لله وإنا إليه راجعون".
قد يهمك أيضا:
كندة علوش تطلق حملة للتشجيع على القراءة على "فيسبوك وانستغرام"
السرطان يؤلم حلا الترك ووالدها
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الإعلامية الشهيرة "مها الخطيب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.