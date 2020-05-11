وفاة الإعلامية الشهيرة "مها الخطيب"

توفيت الإعلامية السورية مها الخطيب فى ألمانيا بعد إصابتها بمرض السرطان الذي عانت معه.

وأعلنت الإعلامية صبا مدور عن وفاة مها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وقالت : وفاة الإعلامية السورية مها الخطيب .. رحمة الله عليك يا مها.

وأضافت صبا قائلة : "برحيلك لديار الحق نفقد صوتًا حرًا في الإعلام وشعاعًا منيرًا بين أهلنا في سوريا..

وأوضحت صبا قائلة : تبقى سيرتك بيننا كالمسك وكل من جاء بذكرك انحنى لاسمك احترامًا.. أسكنك الله فسيح جناته.. والصبر للعائلة الكريمة..إنا لله وإنا إليه راجعون".

Advertisements

قد يهمك أيضا:

كندة علوش تطلق حملة للتشجيع على القراءة على "فيسبوك وانستغرام"

السرطان يؤلم حلا الترك ووالدها