هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها عبر "انستجرام"

نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة لها، وظهرت فى الصورة بلوك كاجول بسيط. وتفاعل مع الصورة عدد كبير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى : " ملكة جمال قلبى ، ما شاء الله قمر، باربى الوسط الفنى". قدمت هنا الزاهد مؤخرا برنامج "هزر فزر"، فى أول تجربة لها فى تقديم البرامج التليفزيونية. Advertisements قد يهمك أيضا: أحمد فهمي يعتذر لهنا الزاهد بعد سخريته من صوتها رانيا منصور تشعل إنستجرام من داخل حمام سباحة

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