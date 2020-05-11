شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة مشيدا بـ دياب بعد مشاركته فى "الاختيار" معلقا: وحش سينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمعهما علاقة صداقة قوية وكان يعتبره وش السعد عليه لمشاركته معه فى أولى أجزاء مسلسل "كلبش" وهو الذى أطلق عليه لقب باشا مصر. ونشر النجم أمير كرارة صورة له برفقه الفنان محمد دياب على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي،، وكتب عليها: "أكتر واحد بحب اشتغل معاه واقعد معاه واتكلم معاه، وأكتر حد بحب كواليس الشغل معاه أنت نجم محترف وبتدخل أي عمل بتضيف ليه وزن وأهميه، بحبك يا صحبي ربنا يكرمك ويزيدك من حب الناس اللي مبيختلفش عليه اتنين اخويا وحبيبي محمد دياب (وحش سيناء)".

يذكرمسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة

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ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.