شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل البرنس الحلقة 18.. أحمد زاهر يترك ابنة محمد رمضان فى الشارع دون رحمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc، و dmc دراما، طوال أيام شهر رمضان، مشهد بيع "رضوان البرنس" محمد رمضان للمنزل الى "فتحى" أحمد زاهر، بعقد بيع قديم، بعد تهديد الاخير بابنته، وبعد أن وقع العقد طلب منهم عدم أذية ابنته وهو ما أثنى عليه "فتحى" ووعده بعدم المساس بها.

وانتقل المشهد الثانى إلى مغادرة "فتحى" وأشقائه وبصحبتهم ابنة "رضوان"، ولكنه لم يف بوعده لوالدها "رضوان البرنس" بأن لا يقوم بأيتها بعد أن قام بإلقائها فى الشارع دون رحمة وتركها وغادر هو وإخواته، لتختتم الحلقة على استيقاظ "رضوان" من النوم فى سريره بالسجن، بعد أن شعر بأن ابنته تعرضت لمكروه ما.

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تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.