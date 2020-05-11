شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "خيانة عهد" الحلقة 18.. يسرا تتنازل عن المصنع لشقيقها مروان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ 18 من مسلسل "خيانة عهد" قيام يسرا بمقابلة شقيقها مراون "خالد سرحان" وإخباره أنها تفكر في التوقف عن العمل والتنازل عن المصنع الخاص بها لصالحه، وهو الأمر الذي أسعد خالد سرحان لكنها طلبت منه ألا يخبر شقيقتهما حلا شيحة بالأمر.

ويبدو أن تلك الخطوة التي تفكر فيها يسرا تسعى من خلالها للانتقام منهما بعدما بدأت تتضح الرؤية حول أن الثنائي حلا وخالد سرحان وراء المصائب التي مرت على يسرا، خاصة بعدما تعرفت على الديلر الذي كان يحضر المخدرات لجومانا مراد وهو نفس الشخص الذي شاهدته في مكتب شقيقها خالد سرحان من قبل.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.