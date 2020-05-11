شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فرصة تانية الحلقة 18..ملك تزور زياد فى السجن ورد فعل صادم تجاهها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "فرصة تانية" تحول فى علاقة ملك (ياسمين صبرى) وزياد (أحمد مجدى) بعدما علمت بالقبض عليها واتهامه بقتل ريهام (أيتن عامر)، حيث تذهب إلى منزله وتقابل والده سالم (محمود البزاوى) وشقيقه حسين، وتؤكد لهما أنها لا يمكن تصديق أن زياد قتل ريهام، ليخبرها سالم بأنه كان متأكدا من حضورها.

ويفاجئ سالم ملك بأنه كان يعلم أنها لم تكن فاقدة الذاكرة، بعدما لاحظ ذلك فى زيارتها لمنزلهما أول مرة بعد الحادث ولكنه رفض إخبار زياد وترك الأمر يسير بشكل طبيعى، بينما تواجه النيابة زياد بتسجيلات مكاملات مع ريهام الذى هددها فيها بالقتل، ليكون دليلا قويا لإثبات التهمة عليه، خاصة أن الدافع أصبح موجودا، ليتم تجديد حبسه وتحويل القضية للمحكمة.

ملك تزور زياد فى السجن ولكنها تتفاجأ بمعاملته لها، ويخبرها بأنه لا يريد التحدث أو مقابلة أحد، وأن علاقتهما انتهت تماماً ويطلب منها تركه فى حاله، إلا أن ملك تصر على التواجد معه ودعمه فى هذا الموقف حتى يخرج من القضية، حيث طلبت منه أن يتخطى هذه المشكلة أولاً لأنها متأكدة ببراءته.

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

Advertisements



فرصة تانية الحلقة 18



فرصة تانية الحلقة 18



فرصة تانية الحلقة 18



فرصة تانية الحلقة 18



فرصة تانية الحلقة 18