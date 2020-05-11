شكرا لقرائتكم خبر عن رجالة البيت الحلقة 18.. بيومى فؤاد ينصب على أحمد فهمى وأكرم حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتنكر عيد (بيومى فؤاد) فى شخصية سعيد الغندور ابن عم المرحوم عيد، من أجل الحصول على ميراث عيد من أملاكه الموجودة فى ساحل العاج، وذلك فى الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "رجالة البيت" وأثناء تواجده فى المنزل مع تيمون (أحمد فهمى) وبومبا (أكرم حسنى) وفرح (عارفة عبد الرسول) يظهر مجموعة من الأشخاص يدعون أنهم رجال الغندور الذين لم يقابلوه من 30 سنة، ويأخذوه معه على الوكر الخاص بهم.

يذهب سعيد الغندور وتيمون وبومبا والعايق إلى كباريه من أجل السيطرة عليه لأن هذا الكباريه كان مكان الغندور ورجاله، ويتنكر تيمون وبومبا والغندور فى هيئة مغنيين ويغنيان أغنية لإلهاء رجال الكابريه ويتيحان الفرصة لرجالهما فى الدخول بالأسلحة والسيطرة على المكان، وفجأة يتم تبادل إطلاق النيران ويهرب تيمون وبومبا والغندور.

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ويحضر المحامى فى المنزل لتسليمهم الميراث 80 مليون دولار، ويأخذ الغندور الأموال ويخرج لشراء استيك لربطهم، وفجأة يعود عيد فى ملابس الغندور وينكر أنه حصل على الأموال ويخبرهم أن الغندور هو الذى حصل على الفلوس وأنه ضحك عليهم، وتظهر فرح وتجد عيد جالس وعلى قيد الحياه فتفقد الوعى، بينما يذهب تيمون وبومبا وراء الغندور، إلا أن ما حدث هو أن عيد نصب عليهم.

مسلسل "رجالة البيت" يعرض على قنوات cbc وdmc وon، وهو بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.







