شكرا لقرائتكم خبر عن براعة أحمد زاهر فى أدوار "الشر" جعلته الحصان الأسود فى رمضان بـ"البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدون منازع وطوال 18 حلقة من مسلسل "البرنس" بطول النجم محمد رمضان، استطاع النجم أحمد زاهر أن يقدم شخصية شريرة للغاية لا تعرف رحمة ولا صلة قرابة، شخص ذو قلب لا ينبض إلا بالمال وكسر الخاطر، فنظراته المعبرة، وأداؤه العظيم في شخصية "فتحى" ، جعلته واحدا من أفضل النجوم خلال موسم رمضان الحالي.

قدم أحمد زاهر الشخصية ببراعة شديدة، جعلت الجمهور يكرهه كرهاً شديدا، حتى وصل الأمر، بكتابة تغريدات تهديدات له عبر مواقع السوشيال ميديا بالقتل، وذلك يرجع لإتقانه لشخصية فتحي "الجاحدة"، التي لا تعرف رب ولا عبد، فكل ما يشغل رأسه هو المال فقط، حتى الرحمة والمشاعر لم تعرف لقلبه دليل، والغريب في الأمر أنه لم يتعظ من كلام المحيطين به، بل ظل يتكابر عليهم ويهددهم بالقتل إن لم يحصل على إرث والده.

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أحمد زاهر استطاع أن يقتنص لقب الحصان الأسود في دراما رمضان بجدارة، لاسيما أنه قدم نموذجاً للشر الحقيقى في المجتمع، بدون أى تكلف أو "أفورة"، ولذلك وصل لقلوب الجماهير بدون تعب أو مجهود، ولم يكتف زاهر بجحوده وشره المعلن فقط، بل ترك للجمهور لزمة "وعرش ربنا" لتصبح مرتبطة بـ أحمد زاهر في موسم رمضان، حتى يتداولها الشباب فيما بعد.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.