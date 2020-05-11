شكرا لقرائتكم خبر عن البرنس الحلقة 18.. "بعد تهديده بحياة ابنته" محمد رمضان يتنازل عن الميراث لـ أحمد زاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحدث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، طوال أيام شهر رمضان، ذهاب "عادل" أحمد داش، و"نورا" ريم سامى، إلى منزل فدوى للاطمئنان على ابنة "رضوان" محمد رمضان، بعد أن علموا بأن "فتحى" أحمد زاهر اختطفها من أهل والدتها.

وانتقل المشهد الثانى إلى قيام "فتحى" وأشقائه بزيارة شقيقهم "رضوان البرنس" فى السجن وبصحبتهم ابنته "مريم"، وحاولوا من خلالها تهديده بها إذا أرادها أن تكون على قيد الحياة أن يوقع على عقد عرفى بتاريخ قديم لبيع المنزل بالكامل لهم، وهو ما وافق عليه "رضوان البرنس" مقابل أن يقوم "فتحى" وأشقاؤه بالاهتمام بها.

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تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.