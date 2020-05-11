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شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل البرنس الحلقة 18.. حبس محمد رمضان انفراديا بسبب مكالمة تليفونية والان مع تفاصيل الخبر
وحاول المأمور أن يعرف من "رضوان" من أين حصل على الهاتف ولكنه تحدث بشكل عنيف عن إنقاذ ابنته "مريم"، الأمر الذى دفع المأمور إلى حبس "رضوان" فى زنزانة انفراديًا، وقام والد زوجة "رضوان" بإبلاغ الشرطة عن "فتحى" ويتهمه باختطاف حفيدته، كما اتهمه بقتل ابنته "لبنى".
فى الجانب الآخر، اصطحب "فتحى" و "فدوى" ابنة "رضوان البرنس" إلى منزل الأخيرة، فيما سيطرت على "رضوان" حالة الحزن والصدمة داخل السجن بعد علمه باختطاف ابنته خوفا من قتلها مثل زوجته وابنه.
واستدعت الشرطة "فتحى" لتوجيه اتهامات أهل "لبنى" له، باختطاف ابنة "رضوان"، وقتله لابنتهما، ولكنه أثبت للشرطة عدم صحة هذه الاتهامات.
تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.
مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.
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