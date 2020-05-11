شكرا لقرائتكم خبر عن كيفين هارت ينتظر مولوده الثاني من زوجته إنيكو هارت والرابع له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن اقتراب ولادة إنيكو هارت، زوجة الممثل العالمي كيفين هارت، خلال الأشهر القليلة المقبل، بعد أن نشر الثنائي صورة لهما في أعياد الأم عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام تظهر عليها علامات الولادة في الأشهر الأخيرة.

وتناقلت الصحف الأجنبية الصورة التي نشرها هارت، بصحبه زوجته إنيكو هارت وهي حامل، وابنته صاحبة الـ15 عامًا، وابنه هندريكس صاحب الـ 12 عامًا، من زواجه السابق من توري هارت، وابنه كينزو صاحب العامين من زوجته إنيكو.

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وشارك النجم كيفين هارت مؤخرًا، في بطولة فيلم الإثارة والكوميديا Jumanji: The Next Level، مع النجم العالمي دوين جونسون، ووصلت تكلفة ميزانية الفيلم، إلى حوالى الـ 125 مليون دولار أمريكى، وانقسمت الإيرادات بين 19 مليونًا و400 ألف دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية، و300 مليون دولار حول العالم.

الفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، من إنتاج استوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاج الجزء الأول من السلسلة، الذى طرح تحت اسم Jumanji:Welcome to the Jungle""، 90 مليون دولار، وكان من تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان، وطرح فى عام 2017، وشارك فى بطولة الفيلم عدد من النجوم، أبرزهم دوين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك، أنضم النجم العالمى نيك جوناس وغيره إلى الجزء الجديد من السلسلة.

ودارت أحداث الجزء الأخير فى إطار من الخيال والتشويق، حول 4 طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها، اللعبة تتجسد فى اختياراتهم التى تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن "جومانجى" ليست مجرد لعبة، بل تحدٍ للبقاء على قيد الحياة، وعليك أن تُتم اللعبة لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الحقيقى.