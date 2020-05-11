شكرا لقرائتكم خبر عن شوبينج بالكمامة الطبية.. أحمد الفيشاوي يلتزم بتعليمات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد الفيشاوي، على تنفيذ تعليمات الوقاية من فيروس كورونا، بارتداء الكمامة الطبية أثناء التجول في الأماكن المزدحمة منعًا من الاختلاط والإصابة بالفيروس القاتل.

ونشر الفيشاوي، صورة له وهو يرتدي الكمامة الطبية أثناء التسوق في أحد المولات عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، مطالبًا متابعيه بضرورة اتباع إجراءات السلامة لعدم الإصابة بفيروس كورونا.

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وكان الفيشاوي قد شارك في بعض مشاهد الفيلم وقام بأداء أغنية الفيلم التي حملت اسم "ورقة شفرة"، وسرعان ما انتشرت في تلك الفترة.

وانتهى أحمد الفيشاوى مع أبطال فيلم "الحارث" وذلك بعد فترة من انطلاق التصوير حيث شهد العمل عدة توقفات بسبب الظروف التي تمر بها مصر إضافة إلى انشغال عدد من الفنانين المشاركين فيه بأعمال أخرى في، ليتم استئناف التصوير مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية في الأسبوعين الماضين وتم الانتهاء من آخر المشاهد.

فيلم "الحارث" بطولة أحمد الفيشاوى وياسمين رئيس وعمرو عبد الجليل وأسماء أبو اليزيد وأسماء جلال وعلى الطيب وإخراج محمد نادر في أولى تحاربه الإخراجية في الأعمال الروائية الطويلة، وينتمى الفيلم لنوعية أفلام الإثارة والغموض ويجسد أحمد الفيشاوى شخصية صحفى متزوج من ياسمين رئيس، وتكتشف الزوجة خيانته لها وتتحول حياتها إلى الاكتئاب والإدمان.

وفى سياق آخر ينتظر أحمد الفيشاوى طرح فيلمه الجديد "أشباح أوروبا" الذى انتهى من تصويره منذ فترة، والعمل قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى، وهو بطولة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة.