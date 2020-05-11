شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "فلانتينو" الحلقة 18.. دلال عبد العزيز تورط الزعيم فى شراء فيلا جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 18 من مسلسل "فلانتينو" قيام عادل إمام بشراء فيلا جديدة لدلال عبد العزيز، وذلك بعدما وجدت عقد الفيلا التي تزوج بها داليا البحيري، إذ اعتقدت أنه اشترى الفيلا لها ولكنه أخفى الأمر ليكون مفاجأة.

وقامت دلال باصطحاب عادل إمام على عنوان الفيلا التي وجدته في عقد الشراء إلا أنه أقنعها بأن الفيلا التي اشتراها لها بجوار الفيلا التي وجدت عنوانها في العقد، وأن العنوان به خطأ، وذلك حتى لا يفتضح أمر زواجه من داليا البحيري.

واستعان عادل إمام بصديقه سمير صبري والذي أقنعه بخطة لعدم فضح أمره، وذلك من خلال دفع شهريات للأمن وعمال الدليفري حتى لا يتكلمون وفضحون أمره، إضافة لإقناع دلال عبد العزيز زوجته الأولى أن جارتها داليا البحيري مسجلة خطر وإقناع داليا البحيري بأن دلال عبد العزيز جارتها مريضة وتعض الأطفال، وذلك ليمنع الثنائى من الأختلاط لأى سبب وتبقى زيجته الجديدة سرا.

وشهدت الحلقة قيام أحمد فريد زوج رانيا محمود ياسين بسحب الأموال من خزينة المنزل ووضعها في البنك دون الرجوع إليها، وهو ما جعل رانيا تشك في أن هناك أمرا لا تعلمه، خاصة أنها سمعت حماتها والدة أحمد فريد وهي تحدث ابنها الأصغر والذي يرافق أحمد فريد في رحلة علاجه بباريس وتطلب منه العودة قبل أن تعرف رانيا محمود ياسين ما يحدث وهو ما جعل رانيا على يقين بأن هناك أمرا تدبره حماتها ضدها.

كما شهدت الحلقة فضح أمر رجل الأعمال الذي يقيم داخل المدرسة، حيث قام بطلب الطعام من سميرة التي تعمل لدى فلانتينو وتقوم باستغلال خزين فيلا عادل إمام في طبخ المأكولات وبيعها لحسابها، ليفضح الأمر سائق فلانتينو.

قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف. ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

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مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.