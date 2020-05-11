شكرا لقرائتكم خبر عن دياب يتوسط أمير كرارة وبيتر ميمي في أول ظهور له بمسلسل الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان دياب، على مشاركة متابعيه بصورة له مع النجم أمير كرارة والمخرج بيتي ميمي، من وراء كواليس تصوير مسلسل الاختيار، الذي يعرض حاليًا ضمن السباق الرمضاني ويجسد قصة حياة الشهيد أحمد صابر منسي.

ونشر دياب الصورة التي جمعته مع كرارة وميمي، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتب "بسم الله، أول ظهوري في ملحمة #الاختيار، مع مثلث الرعب، الشيخ سالم".

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.