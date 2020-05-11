زواج عادل إمام من داليا البحيري يضعه في مأزق كبير .. أبرز أحداث الحلقة ال 18 من فالنتينو



تبدأ أحداث الحلقة الثامنة عشر من المسلسل الرمضاني "فالنتينو"باصطحاب دلال عبد العزيز (عفاف عصمت) للزعيم عادل إمام (فالنتينو) على عنوان الفيلا التي وجدته في عقد الشراء، ولكنه يقنعها بأن الفيلا التي اشتراها لها بجوار الفيلا التي وجدت عنوانها في العقد، وأن العنوان به خطأ، وذلك حتى لا يفضح أمر زواجه من داليا البحيري نور فالنتينو).



وتشهد الحلقة إستعانة (فالنتينو) بصديقه سمير صبري ويقنعه بخطة لعدم فضح أمره، وذلك من خلال دفع شهريات للأمن وعمال الدليفري حتى

لا يفضحوا أمره.

بالإضافة لإقناع زوجته الأولى (عفاف عصمت) بأن جارتها (نور فالنتينو) مسجلة خطر ويقنع الأخرى بأن (عفاف عصمت) جارتها مريضة نفسياً وتعض الأطفال، وذلك ليمنع الثنائى من الأختلاط حتى لا ينفضح أمره ويبقى زواجة الثاني سراً.

Advertisements

وتستكمل الحلقة بفضح أمر رجل الأعمال الذي يقيم داخل المدرسة، حيث يقوم بطلب اوردر طعام من (بدرية طلبك) سميرة للوجبات الجاهزة، والتي تعمل خادمة لمنزل

(فالنتينو)، وتقوم بإستغلال خزين فيلا (فالنتينو) في طبخ المأكولات وبيعها لحسابها، ليفضح الأمر سائق فالنتينو.

إقرأ .. أحداث الحلقة السابعة عشر من فالنتينو

يذكر أن مسلسل "فالنتينو" بطولة كلاً من الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، سليمان عيد، حمدي الميرغني، وفاء صادق، محمد الكيلاني، علاء عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، رانيا محمود ياسين، ومن تأليف .أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام

وتدور أحداثه حول نور عبدالمجيد الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته، ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.