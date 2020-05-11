مجموعة MBC تحذّر من صفحات مُزيّفة تنتحل صفتها وتبث أخبار كاذبة

حذّرت "مجموعة MBC" وشبكة قنوات "MBC مصر" و"MBC5" من رسائل مُفبركة يتم تداولها عبر عدد من المواقع الإلكترونية والمنتديات وصفحات التواصل الاجتماعي ومنصات التوظيف، صادرة عن صفحات مزوّرة تنتحل صفة بعض قنوات المجموعة وأسماء بعض مدرائها التنفيذيين وكبار مسؤوليها.

وتحمل هذه الصفحات إدعاءات كاذبة وأخبار لا أساس لها من الصحة، وذلك بهدف القيام بعمليات نصب واحتيال عن طريق الترويج للمشاركة في مشاريع وهمية و/أو مسابقات لا أساس لها، وفرص توظيف كاذبة.

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وتلفت "مجموعة MBC" عناية جمهورها في كافة أرجاء الوطن العربي

عموماً، وجمهورية مصر العربية وبلدان المغرب العربي خصوصاً، إلى أن الصفحات والحسابات التي تمثّلها رسمياً على مواقع التواصل الاجتماعي هي تلك الموثّقة أصولاً وتحمل شعار التوثيق الرسمي المعروف من قبل تلك الصفحات والمواقع. كما تلفت "مجموعة MBC" عناية جمهورها إلى ضرورة توخّي الحذر، وعدم الوقوع في فخ أشخاص يدعون انتسابهم زوراً إلى المجموعة، دون التأكّد والتثبت من شخصياتهم وصفاتهم المهنية والقانونية.

وتشدّد "مجموعة MBC" على أن

الهدف من انتحال صفتها وصفة بعض مدرائها ومنسوبيها يكمن في السعي إلى الإساءة لاسمها وسمعتها، واستغلال ثقة جمهورها، فهي في الوقت نفسه تُحذّر كل من يثبت تورّطه، بشكل مباشر أو غير مباشر، بانتحال صفة MBC مصر، وMBC5، أو أي من العلامات التجارية المسجّلة أصولاً والتابعة لـ "مجموعة MBC"، مُحتفظةً بكافة حقوقها القانونية في الرجوع على أي شخص أو مؤسسة تنتحل صفة تمثيلها للمجموعة على غير الحقيقة، وذلك جنائياً ومدنياً، مع الاحتفاظ بكافة حقوقها في الرجوع عليه بكافة التعويضات الجابره للضرر، وذلك دون أية مسئولية مدنية أو جزائية على "مجموعة MBC" في حال انتحال أي شخص زوراً وعلى غير الحقيقة صفه انتسابه.