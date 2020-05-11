ميرنا وليد - بيروت - عبّر الشاعر والسيناريست المصري ​أيمن بهجت قمر​ عن اعجابه بأعمال الممثل المصري ​محمد صبحي​، مع الكاتب المصري لينين الرملي، معتبرا ان توقف تجربته مع كاتب بحجم لينين كان خسارة له ولجمهوره.

وكتب أيمن على صفحته الخاصة: "توضيح عشان كلامي يبقى واضح وبضيف عليه عشان اتاخد في سياق مش حلو أنا عاشق لأعمال محمد صبحي مع لينين الرملي وشايف إن توقف تجربته مع كاتب بحجم لينين كانت خسارة له ولينا كجمهور وبعتذر على كلمة صفر من غير لينين ده كان تعبير حاد وقليل الأدب وقولوا لمراتي تاخد مني الموبايل وأنا صايم".

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كانت هذه تفاصيل خبر أيمن بهجت قمر: "قولوا لمراتي تاخد مني الموبايل وأنا صايم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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