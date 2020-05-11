جان يامان يغتر ويصنّف نفسه الأجمل بين زملائه

ميرنا وليد - بيروت - اثار الممثل التركي ​جان يامان​ جدلا كبيرا بين الجمهور بعد وصف نفسه بالأوسم والأجمل بين نجوم تركيا، فتلقّى موجة انتقادات لاذعة من قبل الصحافة التركية التي اعتبرت انه انسان مغرور.

وصرّح يامان انه الأجمل بين زملائه ولا يقارن نفسه بأحد، رافضا ذكر اي اسم، معتبرا ان اكثر الشعب التركي يراه أوسم من زملائه.

على صعيد آخر أفادت وسائل إعلام عالمية ان مسلسل "السيد خطأ" لجان يامان من المقرر ان تعرض الحلقة الأولى منه في شهر يونيو/حزيران المقبل، ومن المتوقع ان يدخل المنافسة بقوة مع المسلسلات الاخرى في الموسم الصيفي.

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