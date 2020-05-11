فنانات نسين ارتداء حمالة الصدر فهكذا كانت نتيجة اطلالاتهنّ

ميرنا وليد - بيروت - كثر من الفنانات العالميات اللواتي ظهرن في عدّة مناسبة من دون ان يرتدين حمّالة الصّدر، الأمر الذي اثار الجدل بين الجمهور، ومن بينهنّ:

​شارون ستون​ ممثلة أميركية رشّحت لنيل جائزة الأوسكار، وحائزة جائزتي غولدن غلوب والإيمي، كما تعد منتجة أفلام وعارضة أزياء سابقة.

​فيكتوريا بيكهام​ هي مغنية بوب بريطانية من مواليد 17 أبريل 1974 وهي زوجة لاعب كرة القدم الإنكليزي ديفيد بيكام.

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​الليدي غاغا​ وهي فنانة مثيرة للجدل، وتحظى بنسب متابعة عالية.

​ريهانا​، وهي فنانة ذو شعبية كبيرة وتعدّ من اهم الفنانات العالميات.