فنانات نسين ارتداء حمالة الصدر فهكذا كانت نتيجة اطلالاتهنّ

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ميرنا وليد - بيروت - كثر من الفنانات العالميات اللواتي ظهرن في عدّة مناسبة من دون ان يرتدين حمّالة الصّدر، الأمر الذي اثار الجدل بين الجمهور، ومن بينهنّ:
شارون ستون ممثلة أميركية رشّحت لنيل جائزة الأوسكار، وحائزة جائزتي غولدن غلوب والإيمي، كما تعد منتجة أفلام وعارضة أزياء سابقة.
فيكتوريا بيكهام هي مغنية بوب بريطانية من مواليد 17 أبريل 1974 وهي زوجة لاعب كرة القدم الإنكليزي ديفيد بيكام.
الليدي غاغا وهي فنانة مثيرة للجدل، وتحظى بنسب متابعة عالية.
ريهانا، وهي فنانة ذو شعبية كبيرة وتعدّ من اهم الفنانات العالميات.
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