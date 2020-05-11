ميرنا وليد - بيروت - اعتبر الممثل اللبناني ​يوسف الخال​ ان الصراع بات حاليا بين ساكني الأماكن البعيدة في السماء الذين يؤيدون مقولة الهبوط على القمر و​فيروس كورونا​ هو كذبة، و بين ساكني الأرض الذين يعارضون هذا الرأي.

وكتب يوسف الخال على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "الهبوط على القمر أكبر كذبة جماعية.. تماماً ككذبة كورونا.. الذي افتعل تلك المشكلة يملك الحلّ لخلق و تكوين و إبداع نظام عالمي جديد ٢٠٢١.. الصراع صار بين ساكني الأماكن البعيدة في السماء و بين ساكني الأرض".

وقد لاقى هذا المنشور رواجا كبيرا بين المتابعين.

الجدير ذكره ان يوسف يشارك في مسلسل "لو ما التقينا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يوسف الخال يثير الجدل: "الهبوط على القمر وفيروس كورونا كذبة؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.