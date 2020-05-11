ياسمين صبري بصورة من مرحلة الدراسة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت سيدة تدعى جورجيت شرقاوي وهي إحدى زميلات الدراسة للممثلة المصرية ياسمين صبري، صورة لهما مع زميلاتهنّ في المدرسة، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلقت شرقاوي على الصورة قائلة: "ياسمين صبري طول عمرها عسوله معانا في المدرسه و هي دي ملامحها الحقيقه هاديه و احلي بدون ميكب و انسانه بسيطه فعلا و طول عمرها كويسه مع الكل و من اول يوم ما كانت في الدفعه معانا حسيت انها مش عاديه و انا افتخر بيها و هي تشرف اي حد".
واضافت: "و في اي جوازة اصلا ليه الناس بتعمل كدة في بعض و الغريب أنه اللي ضدها بنات زيها و من نفس جنسها بدل ما يشجعوها
طول عمري اعاني من نفس الكأس و نفسي البنات تبطل طبع الغيرة من بعض مش عيب أنه الواحدة تلاقي واحدة تانيه اجمل و ارق و كل واحد جواه جمال داخلي بس اللي يحس بيه و كون أن ربنا خلق الجمال درجات دة ميقللش من الإنسان، دايما بسال نفسي ليه معظم مشاكل اللي قدامي معايا برضو بدافع الغيرة و اغلبيتهم ستات مش رجاله، هل الرجل انسان لا يغير من جنسه مثلا !!، و أسأل نفسي من جوايا في ايه يتغار اصلا مني أو من غيري طالما ربنا ميز كل واحد ..طب ليه انا مبغرش من ستات حتي لو كانت اجمل ؟ يكنش انا مش طبيعيه و هو الطبيعي هي الغيرة !!، كفايه تنمر و غيرة ...كل سيدة ربنا خلقها و شايفها جميله براها و جواها حبو النجاح لغيركم عشان ربنا يكرم الكل على قد حجمه".
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