ياسمين صبري بصورة من مرحلة الدراسة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت سيدة تدعى جورجيت شرقاوي وهي إحدى زميلات الدراسة للممثلة المصرية ​ياسمين صبري​، صورة لهما مع زميلاتهنّ في المدرسة، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت شرقاوي على الصورة قائلة: "ياسمين صبري طول عمرها عسوله معانا في المدرسه و هي دي ملامحها الحقيقه هاديه و احلي بدون ميكب و انسانه بسيطه فعلا و طول عمرها كويسه مع الكل و من اول يوم ما كانت في الدفعه معانا حسيت انها مش عاديه و انا افتخر بيها و هي تشرف اي حد".

واضافت: "و في اي جوازة اصلا ليه الناس بتعمل كدة في بعض و الغريب أنه اللي ضدها بنات زيها و من نفس جنسها بدل ما يشجعوها

طول عمري اعاني من نفس الكأس و نفسي البنات تبطل طبع الغيرة من بعض مش عيب أنه الواحدة تلاقي واحدة تانيه اجمل و ارق و كل واحد جواه جمال داخلي بس اللي يحس بيه و كون أن ربنا خلق الجمال درجات دة ميقللش من الإنسان، دايما بسال نفسي ليه معظم مشاكل اللي قدامي معايا برضو بدافع الغيرة و اغلبيتهم ستات مش رجاله، هل الرجل انسان لا يغير من جنسه مثلا !!، و أسأل نفسي من جوايا في ايه يتغار اصلا مني أو من غيري طالما ربنا ميز كل واحد ..طب ليه انا مبغرش من ستات حتي لو كانت اجمل ؟ يكنش انا مش طبيعيه و هو الطبيعي هي الغيرة !!، كفايه تنمر و غيرة ...كل سيدة ربنا خلقها و شايفها جميله براها و جواها حبو النجاح لغيركم عشان ربنا يكرم الكل على قد حجمه".